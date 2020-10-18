بريطانيا تقترب من تسجيل 17 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت بريطانيا 16982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون 24 ساعة مقارنة بـ 16717 إصابة في اليوم السابق.



وأظهرت بيانات حكومية بريطانية صدرت اليوم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 150 حالة في اليوم السابق.

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