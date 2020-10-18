- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 20 نائباً في البرلمان الإيطالي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصيب ما لا يقل عن 20 عضواً بمجلس النواب الإيطالي على الأقل، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد.
وتم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي، وفقا لتقارير صحيفة "ال ميساجيرو" وغيرها.
وقالت التقارير نقلا عن مشرعين إنه تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن المناقشات واجتماعات اللجان ستستمر.
وقالت مارياستيلا جيلميني من حزب "فورزا إيطاليا" المعارض لوكالة أنباء أدنكرونوس: "لا يجب تعليق الديمقراطية في مثل هذه اللحظة المعقدة".
وسجلت إيطاليا قرابة 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في غضون 24 ساعة يوم السبت. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من القيود لوقف انتشار الفيروس في وقت لاحق اليوم الأحد.
ومن جهتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا سجلت اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بلغ 11ألفا و705 إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 20 نائباً في البرلمان الإيطالي بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.