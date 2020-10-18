مطار الكويت يصدر بياناً توضيحياً بشأن شروط السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مصدر في مطار الكويت إن المواطنين والمقيمين المحجورين يحق لهم السفر مجددا خلال مدة الحجر، لافتا إلى أنه لا تغيير حتى الآن في قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت.



ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المصدر قوله إن سلطات المطار لا تمانع من سفر أي شخص يرغب بالسفر، خلال مدة الحجر المنزلي (14 يوما)، طالما لم تظهر عليه أي أعراض إصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح المصدر أن قرار السلطات الصحية ينص على أن يوقع القادمون إلى البلاد تعهدا بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما، ولم ترد أي تعليمات عن منعهم من السفر مرة أخرى خلال مدة الحجر، وبالتالي فإن المحجورين يحق لهم السفر مرة أخرى، لا سيما وأن المواطنين والمقيمين القادمين يشترط عليهم إحضار شهادة PCR تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر المصدر أن الأجهزة العاملة في المطار حريصة على تطبيق الإجراءات الصحية من خلال القيام بالفحص الحراري لكل من يدخل مباني المطار، ولبس الكمامات والقفازات، مؤكدا أنه لا يُسمح بدخول المطار لمن تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة.

وحول إمكانية دخول العمالة المنزلية إلى البلاد، أفاد المصدر بأن الذين يملكون إقامة سارية منهم والقادمين من الدول الـ 34 المحظورة يحق لهم الدخول إلى البلاد، ولكن بعد قضاء مدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة.