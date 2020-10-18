شكرا لقرائتكم خبر حقائب سعودية للأيتام وأسرهم في اليمن لمكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب النظافة الشخصية على الأيتام وأسرهم في الساحل الغربي، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وصنعاء، وعدن، استفاد منها 600 يتيم ويتيمة، وذلك ضمن مشروع (بذرة أمان) لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في اليمن.

ويهدف المشروع إلى دعم أسر الأيتام من خلال تقديم الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتدريب النساء على المهن الحرفية وتسليمهن أدوات التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات التعليمية والحقيبة المدرسية للأطفال الأيتام، فضلا عن توفير حقائب النظافة الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا وزيادة الوعي الصحي والاجتماعي لدى أسر الأيتام والأطفال.

وفيما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة، وواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من المركز، وراجع العيادات خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر الجاري في قسم التسجيل والفرز 860 مستفيدا، وقسم الملاحظات 87 شخصا، وعيادة التنويم 41 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 860 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 682 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 35 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ893 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.