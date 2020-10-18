المحكمة الدولية تلاحق البشير في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، الملاحق بتهم إبادة جماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال رئيس الوزراء السوداني إن الوفد سيبقى في البلاد حتى 21 أكتوبر الحالي، لمناقشة «التعاون» في القضية. ووافقت الحكومة السودانية على أنه يمكن محاكمة البشير في لاهاي، لكن بموجب اتفاق سلام مع المتمردين. ووافقت الحكومة السودانية على أنه يمكن محاكمة البشير في لاهاي، لكن بموجب اتفاق سلام مع المتمردين. ويضم فريق الجنائية الدولية الموجود حاليا في الخرطوم المدعية العامة فاتو بنسودة.

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