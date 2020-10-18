مصر: المفاوضات مستمرة مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة

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وقال الدكتور مدبولي خلال افتتاح فعاليات (أسبوع القاهرة للمياه) بنسخته الثالثة والمنعقد حاليا بالقاهرة «إن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم».وأشار رئيس الوزراء المصري إلى حرص بلاده على عقد أسبوع القاهرة للمياه، كونه يمثل أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة، داعيا الخبراء والفنيين للخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، خصوصا أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي.
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