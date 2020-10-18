مصر: المفاوضات مستمرة مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة.

وقال الدكتور مدبولي خلال افتتاح فعاليات (أسبوع القاهرة للمياه) بنسخته الثالثة والمنعقد حاليا بالقاهرة «إن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى حرص بلاده على عقد أسبوع القاهرة للمياه، كونه يمثل أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة، داعيا الخبراء والفنيين للخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، خصوصا أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي.