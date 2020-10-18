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40 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 40 مليون شخص.

وأكد موقع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أمس على أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليونا و671 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليونا، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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