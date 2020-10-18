40 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 40 مليون شخص.

وأكد موقع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أمس على أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليونا و671 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليونا، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.