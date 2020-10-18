شكرا لقرائتكم خبر خطف البنات يشغل الشارع اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلت قضية خطف فتاتين في العاصمة اليمنية الموقتة عدن بشكل كبير، وطالب قانونيون بتشديد القبضة الأمينة ومواجهة كل أذرع الإرهاب، وعلى رأسهم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت المستشارة القانونية مسك عبدالفتاح المسني، إن التوصيف القانوني، لعمليات اختفاء الفتيات، هو أنهن (مفقودات)، وأشارت إلى وجود أياد تعبث بالأمن في عدن، لغرض سياسي، وأكدت أن «البعض اجتهد في شرح الفرق بين الاختفاء والاختطاف، ووضحوا أن الاختطاف لابد أن يثبت بشهود عيان أو اتصال من الخاطف لطلب دية أو ما شابه ذلك، وأرجعوا ما يحصل حاليا إلى الاختفاء. لا أدري ما هو المرجع الفقهي والقانوني والتشريعي الذي جعلهم يفندون هده الإيضاحات.. طبعا هذا الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا».

وأوضحت أنه «بموجب القانون يتم اعتبار الشخص مفقودا بعد مضي 48 ساعة، وحينها فقط تقبل الشرطة البلاغ بالفقدان، ثانيا هناك كثير من حالات الاختفاء نتج عن خطف من جهة إجرامية ليس بالضرورة تكون طلباتهم مالا أو خلافه ندرك جيدا أن هناك عصابات تقوم بالاتجار بأعضاء جسم الإنسان(نسأل الله السلامة لبناتنا وأخواتنا ولاء وعبير».

وأكد قائد الحزام الأمني بعدن جلال الربيعي أن قوات الحزام الأمني تواصل جهودها للبحث عن الفتاة المختفية عبير بدر، وقال «تبذل جهود كبيرة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن قوات الحزام الأمني عممت بخصوص الواقعة لكل نقاطها والجهات الأمنية المتصلة بها» .

وأشار الربيعي إلى أن قوات الحزام في عدن تابعت منذ اللحظة الأولى القضية وتوليها اهتماما خاصا، داعيا الأجهزة الأمنية الأخرى إلى تضافر الجهود للتمكن من إعادة الفتاة إلى أهلها.

Advertisements

وقال الربيعي إن سلامة الناس والأسر واحدة من أولويات عمل قوات الحزام الأمني بعدن، وستعمل ما بوسعها في هذا الموضوع.

على صعيد آخر، حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «تصريحات قادة إيران عن نية لبيع الأسلحة للحوثيين، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة، فهذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة، وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لميليشيات الحوثي بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيات، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي».

وحذر الإرياني من «التبعات الخطيرة للتصريحات الإيرانية الاستفزازية وأي خطوات لتصدير السلاح للحوثيين على تصعيد وتيرة الصراع، وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية».

مشاهدات يمنية