صالح: ليبيا لن تتهاون في ملفات الفساد

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وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن رئيس البرلمان أطلع رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته، كما أطلعه على التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي صرفت لمواجهة جائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه صالح بعدم التهاون في ملفات الفساد أو التجاوزات المالية لأي جهة أو شخص مهما كانت صفته، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن رئيس البرلمان أطلع رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته، كما أطلعه على التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي صرفت لمواجهة جائحة كورونا

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