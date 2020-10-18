تفكيك شبكة لداعش في العراق

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وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن العملية نفذت في قضاء بيجي وفق معلومات استخبارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق من تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) مكونة من 11 عنصرا في محافظة صلاح الدين شمال بغداد فجر أمس.وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن العملية نفذت في قضاء بيجي وفق معلومات استخبارية.

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