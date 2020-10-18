شكرا لقرائتكم خبر مينينديز: تركيا تجاهلتنا ولا بد من عقابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ سيناتور روبرت مينينديز الرئيس التركي رجب طيب إوردوغان، بعد تشغيل تركيا نظام الصواريخ الروسي إس-400، قائلا «إن إردوغان تردعه الأفعال فقط»، داعيا إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة.

وقال مينينديز في بيان «الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترمب.. إردوغان لا يردعه إلا الأفعال وليس الأقوال».

وتابع «في يوليو 2019 تسلمت تركيا منظومة إس-400 في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية التي فرضها قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات، لقد تجاهلت إدارة ترمب القانون، وأضعفت يدنا ضد بوتين كما شجعت إردوغان مما أدى إلى اختبار الصاروخ».

وأدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيام تركيا بتجربة نظام صاروخي روسي الصنع، وهو نظام أسلحة يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه يمكن أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان «وزارة الدفاع الأمريكية على علم بالتقارير التي تتحدث عن اختبار محتمل لنظام الدفاع الجوي إس-400 من جانب تركيا.. وإذا كانت دقيقة، فإن الوزارة تدين بشدة الاختبار».

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة (CNN) «إن الجيش الأمريكي يعتقد أن تركيا تقوم باختبار نظام صواريخ إس-400 الروسي الصنع»، وتابع «نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله، لا ينبغي تفعيله.. القيام بذلك يخاطر بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية».

ودعا أعضاء في الكونغرس إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى معاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخباراتية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإرسال هذه المعلومات إلى موسكو.