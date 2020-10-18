شكرا لقرائتكم توقيع 7 مذكرات تعاون في عدة مجالات بين البحرين وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت كل من البحرين وإسرائيل، اليوم الأحد، في المنامة 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير خارجية البحرين والخزانة الأميركي على توقيع مذكرات التعاون.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف أن إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم اليوم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يمكّن ويسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بنهج السلام والحوار، ويجب التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، ويجب تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

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وفي وقت سابق اليوم أعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام مجلس الشورى أن "تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا".

وقال الملك حمد بن عيسى في خطابه: "لن تؤخرنا المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية وسنواصل الحفاظ على أمننا".

كما أضاف: "نوجه السلطة التنفيذية بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني".

اتفاق السلام

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.