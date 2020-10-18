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تفكيك شبكة تكفيرية واعتقال 11 من عناصرها في العراق

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

فككت القوات العراقية شبكة تكفيرية وألقت القبض على 11 من عناصرها خلال عملية نفذتها في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم الأحد، إنه “وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة قامت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية لتفكيك شبكة إرهابية في قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين”.

وأوضح رسول أن العملية أسفرت عن اعتقال 11 تكفيريًا ومصادرة أسلحة ووثائق تخصهم.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على ثمانية تكفيريين ينتمون لتنظيم “داعش” التكفيري في محافظة نينوى شمال غرب العراق.

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