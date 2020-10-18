شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود مسلم: جماعة الإخوان تسعى دائما إلى تشويه الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بالانضمام إلى المجلس، قائلا: "اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لى في مجلس الشيوخ مسئولية كبيرة". وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: "قضيتى الأولى التي سأهتم بها هي الوعي، الذي يرتبط بالإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية"، مؤكدا أن الوعى يعد العامل الضامن للحفاظ على إنجازات الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى دائما إلى تشويه الإنجازات، معربا عن أمله بقدرة مجلس الشيوخ على الانحياز للمواطن خلال الفترة المقبلة.