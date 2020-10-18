شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عملت "الوطنية للانتخابات" على تأمين بطاقات الاقتراع ومنع تكرارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب للدورة التشريعية 2021، حيث يجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بعملية التنسيق على طباعة أكثر من 63 مليون بطاقة اقتراع والتى سيتم استخدامها فى التصويت خلال مرحلتى انتخاب البرلمان، والتى تتضمن اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية.

وعملت الهيئة على تأمين وسلامة عملية التصويت فى الوقت الذى قررت فيه إلغاء الحبر الفسفورى بسبب دواعى كورونا، ونرصد إجراءات الهيئة فى ذلك.

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- علامة مائية على كل بطاقة ابداء للرأى لضمان السلامة وعدم التكرار.

- وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة لمنع التلاعب فيها.

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومنها الهيئات القضائية للاشراف على الانتخابات بتحديد أكثر من 18 ألف قاض.

- التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل الأوراق الانتخابية إلى اللجان.