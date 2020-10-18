شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة " تخصص غرفة عمليات لمتابعة تصويت للمصريين بالخارج فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه بشأن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، يبدأ غدًا الإثنين 19 أكتوبر الجاري طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة ، موضحة فى تدوينه لها على الصفحة الرسمية للوزارة، أن يستمر ذلك إلى بعد غد الثلاثاء 20 أكتوبر الجارى.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهت بتفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص البريد الإلكتروني ‪ [email protected]‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

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ووفقا للقانون، لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.