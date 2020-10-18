شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحناوي المرشح لمجلس النواب: أرفض الوعود الزائفة ومتمسك بتحقيق المطالب العادلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المحامي محمد الحناوي، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 2 رمز "الكتاب"، لمجلس النواب عن دائرة قسم النزهة والتجمع وبدر والشروق والقطامية ، ملخصاً فكره فى شعار "الحقوق قبل العهود"، موجها حديثه للمواطنين: إذا أردت اختيار مرشحا حقيقيا عليك تحكيم عقلك، ومعرفة من ينادى بالمطالب العادلة، وليس مجرد إطلاق وعود زائف أو ترديد هتافات حنجورية غير قابلة للتحقق على أرض الواقع.

وشدد المحامي محمد الحناوي قائلا: إذا أردت اختيار مرشح حقيقي عليك تحكيم عقلك، ومعرفة من ينادى بالمطالب العادلة، وليس مجرد إطلاق وعود زائف أو ترديد هتافات حنجورية غير قابلة للتحقق على أرض الواقع.

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وأضاف مرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس النواب: مبدأ الحقوق قبل العهود الذي يتبناه يقوم على وضع مصلحة الوطن في الصدارة، دون النظر لمصلحته الشخصية، فهو يؤكد أنه سيتمسك بأي مطلب لأي مرشح طالما له الحق دون النظر إذا كان هذا المرشح منحه صوته أو منحه لمرشح آخر، وليس هذا مبدأ خفي ولكنه يردده دائماً خلال جولاته الانتخابية، ويقول للناخبين :" حضرتك لو لم تعطيني صوتك وليك حق هاتلاقيني قبلك فيه..ولو اديتني صوتك وما ليكش حق هاتلاقيني واقف قصادك.. لأني مع الحق مش مع اللي أداني صوته".

ويحلم محمد الحناوي مثل كل أبناء جيله أن يرى مصر دولة آمنه قوية مستقرة يسودها مبدأ العدل والمواطنة لكل المصريين، ولذا يضع في منهجه فى العمل السياسي والبرلماني 6 مبادئ وهم أولاً نائب الشعب تحت القبة هو صوت الوطن والمواطن، ثانيا ًالرقابة البرلمانية الرشيدة هي أفضل وسيلة للإصلاح، ثالثاً التشريع وسيلة وليس غاية، رابعاً حل مشكلة البطالة ليس بالوظيفة "الميري" ولكن بالعمل الحر وزيادة المشروعات الصغيرة، خامساً مواجهة دعاة الهدم والفوضى ليس بآليات عقابية فقط ولكن بسلاح الوعى لشباب مصر، سادساً برلمان مصر القادم سوف يتحمل مسؤولية المشاركة مع باقي مؤسسات الدولة في تحقيق نهضة اقتصادية تعود بالفائدة على جميع المصريين ، وخاصة غير القادرين والفقراء.