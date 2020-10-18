شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.

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وجاء نص البرقية كالتالى: "المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، فيطيب لنا أن نهديكم خالص التتهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطنى".‏

وأضاف رئيس البرلمان خلال برقية التهنئة: "إنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس، راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، وكلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم".