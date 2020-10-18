بهاء أبو شقة: نسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن تشكيل مجلس الشيوخ بهذه الكوكبة من القامات الكبرى بكافة المجالات الحزبية والفكرية والاقتصادية والسياسية والفنية والثقافية والتى تجمع كافة الآراء، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، نفعل فيها المادة 5 من الدستور بأن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، والتداول السلمة للسلطة.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب فوزه بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، أن إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من الاستحقاق الدستورى وانتخابات مجلسى النواب والشيوخ برغم ما فى العالم من قلاقل يؤكد على بناء المشروع الوطنى لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسى والأمنى، وكذلك تمثيل كافة القوى السياسية فى المجلس له دلالة بأن مصر لا يوجد بها انفراد برأى، وأن الجميع ممثل ولا إقصاء لأحد.

وأشار أبو شقة إلى أن نظام الغرفتين معمول به فى كل دول العالم، وبهذا التشكيل الذى يمثل أعلى القمم الفكرية، هذا التشكيل سيكون إثراء للحياة السياسية.

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وتابع: "سأتعاون مع الجميع رئيسا وأعضاء، نختلف فى الرأى، لكن لا نختلف على هدف واحد مصلحة الوطن ومصلحة المواطن، ولكى يكون عملى خالصا لله وللوطن تقدمت بطلب للتنازل عن كافة مستحقاتي المالية من مجلس الشيوخ لصندوق تحيا مصر".

وشدد أبو شقة، على أنه على مسافة واحدة من الجميع داخل مجلس الشيوخ، سواء الأعضاء الحزبيين والمستقلين وجميع النواب، مضيفًأ: "مكتبى مفتوح للجميع وجميعا نتفق ونختلف لمصلحة الوطن وداخل البيت الواحد".

ولفت أبو شقة إلى أنه لن تكون هناك تحديات طالما هناك كوكبة من هذه القمم، وبهذا التمثيل سيكون لمجلس الشيوخ دور في الحياة السياسية والحزبية.

ووجه أبو شقة، الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "عملنا مع بعض وكنا على قلب رجل واحد، واستطاع مجلس النواب إنجاز ما يتجاوز 800 مشروع قانون، وهو يعمل فى صمت، واستطاع بحكمته أن يحتوى جميع الآراء المختلفة، ووصل بسفينة مجلس النواب إلى بر الأمان وأنجز هذه المجلس عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، وأبلينا معا بلاء حسنا، ووفقا لأرقام المجلس أنجزت اللجنة التشريعية والدستورية 82% من جملة أعمال المجلس، ولابد أن يرد الفضل لأهله، والدكتور علي عبد العال عمل عملا مخلصا في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، ولم يكن هناك حزب أغلبية يقف إلي جواره وإنما بحكمته وبراعته استطاع احتواء الجميع".