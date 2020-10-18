بالفيديو.. الداخلية تبادر بسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين واصطحاب أبناء الشهداء للمدارس‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن عقب مراعاة كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بمرافقة أبناء الشهداء للمدارس، بمديرية أمن الغربية، والسويس، وجنوب سيناء، وأسوان.

وأكد رجال الأمن أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.

وقد كان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريماً لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكي يأمن الجميع.

جاء ذلك لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء باعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى، واسم لا يموت، وحرصاً على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم .

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ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

كما أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة بدء العام الدراسي 2020/2021 .

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.