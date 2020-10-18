محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، عن اتخاذ الخطوة الأولى مع البحرين اليوم لتوطيد العلاقات بين البلدين، في أعقاب زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي للمنامة اليوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني، ووزير الخزانة الأمريكي، أن "رحلتنا للمنامة كانت إيجابية، ووقعنا على 7 مذكرات للتفاهم بين البلدين".
وأضاف "أعيد تقديري لملك البحرين حمد بن خليفة، في عمله للتوصل إلى اتفاقية سلام عميقة ودائمة من أجل شعوب المنطقة".
وتابع "فتحنا الأبواب أمام علاقات واسعة مع البحرين"، مضيفًا "تم استقبالنا بحرارة ونشكر البحرين على ذلك".
واستطرد "ننتظر بفارغ الصبر زيارتهم لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: اتخذنا أول خطوة لتوطيد العلاقات مع البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.