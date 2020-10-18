مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: اتخذنا أول خطوة لتوطيد العلاقات مع البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، عن اتخاذ الخطوة الأولى مع البحرين اليوم لتوطيد العلاقات بين البلدين، في أعقاب زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي للمنامة اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني، ووزير الخزانة الأمريكي، أن "رحلتنا للمنامة كانت إيجابية، ووقعنا على 7 مذكرات للتفاهم بين البلدين".

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وأضاف "أعيد تقديري لملك البحرين حمد بن خليفة، في عمله للتوصل إلى اتفاقية سلام عميقة ودائمة من أجل شعوب المنطقة".

وتابع "فتحنا الأبواب أمام علاقات واسعة مع البحرين"، مضيفًا "تم استقبالنا بحرارة ونشكر البحرين على ذلك".

واستطرد "ننتظر بفارغ الصبر زيارتهم لإسرائيل".