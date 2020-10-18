وزير خارجية البحرين: وقعنا اليوم اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، عن توقيع اتفاقية إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في أعقاب زيارة وفد أمريكي إسرائيلي للمنامة اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم بالمنامة "بحثنا الخطوات السياسية كافة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وفقًا للاتفاقيات الدولية".

وتابع "وبحثنا أيضًا استكمال الجهود المشتركة للمضي قدمًا في تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم صالح البلدين والشعبين".

وأضاف "وقعنا على مذكرات تفاهم مع إسرائيل في مجالات عدة أبرزها الطيران وجوازات السفر وغرفة التجارة والصناعة".