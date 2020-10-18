محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، عن توقيع اتفاقية إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في أعقاب زيارة وفد أمريكي إسرائيلي للمنامة اليوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم بالمنامة "بحثنا الخطوات السياسية كافة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وفقًا للاتفاقيات الدولية".
وتابع "وبحثنا أيضًا استكمال الجهود المشتركة للمضي قدمًا في تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم صالح البلدين والشعبين".
وأضاف "وقعنا على مذكرات تفاهم مع إسرائيل في مجالات عدة أبرزها الطيران وجوازات السفر وغرفة التجارة والصناعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين: وقعنا اليوم اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.