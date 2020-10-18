وزير خارجية البحرين: زيارة الوفد الإسرائيلي للمنامة اليوم تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
اعتبر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي للمنامة اليوم "تاريخية"، لافتًا إلى أن أهمية تحقيق السلام الشامل والكامل بين البلدين.
وأكد الوزير البحريني، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخزانة الأمريكي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، في المنامة اليوم الأحد، على حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، انطلاقًا من مبادرة السلام العربية، ووفق مقررات الشرعية الدولية.
وتابع "نشيد بجهود ترامب في إقامة السلام بالمنطقة".
وأضاف "عقدنا محادثات بناءة واتسمت بالوضوح وعكست رغبة البلدين في أن تكون علاقة البلدين فعالة ومفيدة".
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