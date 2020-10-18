نتنياهو يرحب بتوقيع مذكرات التفاهم مع البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات للتفاهم بين البلدين في المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين قبيل التوقيع في المنامة على سبع مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين".

وقعت البحرين وإسرائيل 7 مذكرات للتفاهم بين البلدين، للتعاون في مجالات عدة، في أعقاب التوقيع على إعلان السلام في 15 سبتمبر الماضي.

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ووصل اليوم الأحد، وفد إسرائيلي أميركي رفيع المستوى إلى البحرين في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين، للعمل على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين.

وأعرب وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله الوفد الإسرائيلي الأميركي، عن أمله في أن يجلب اتفاق السلام مع إسرائيل، الاستقرار والازدهار للمنطقة.

وقال الزياني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة الأميركي، و مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، فور وصولهما مطار حمد "نحن هنا لدعم اتفاقية إبراهام لاقتناعنا بأن هذا التعاون سيكون له أثر لإحلال سلام دائم يحمي حقوق شعوب الشرق الأوسط.. ومتفائلون بأن اتفاق السلام سيجلب استقرارا وازدهارا للمنطقة".