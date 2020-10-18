محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من المستشفى بوصول جثة شاب لقي حتفه نتيحة تعرضه لصعق كهربي. وكشفت التحريات أنه أثناء حضور الشاب ندوة أحدة مرشحي مجلس النواب عن الدائرة، تعرض للصعق الكهربائي من شاشة عرض. جرى نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق لحياة متأثرا بإصابته. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب صعقا بالكهرباء في ندوة مرشح لانتخابات البرلمان ببولاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.