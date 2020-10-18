شروط وطريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، تريند بعنوان "الأحوال المدنية"، بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن عدد من الوظائف بالأحوال المدنية، من الجنسين (رجال ، نساء) للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية السعودية:

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية، ارفاق البيانات عبر الرابط

التالي

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شروط وظائف الأحوال المدنية:

- أن يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه اثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية ، وأن

لا تكون متزوجة من غير سعودي.- أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء وقت ارسال الطلب.- أن يكون لائقاً طبياً.

- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية علماً بأن البدء في الاجراءات واستكمال الطلبات عبر على الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية لايعتبر قبول للوظيفة.

- يجب إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية وسيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها.