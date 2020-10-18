عاجل.. وزير الخارجية البحريني يتلقى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو

تلقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد ، وفقاً لـ"روسيااليوم".
وجاء الاتصال قرب موعد التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.
وعبر رئيس الوزراء نتنياهو عنترحيبه بذلك، وقال "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".
كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين، وصرح بأنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".
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