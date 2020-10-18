مظاهرات قرب باريس احتجاجا على حادث مقتل المعلم

تجمع آلاف الفرنسيين من مختلف المدن اليوم الأحد لحشد مظاهرات واحتجاجات على مقتل المعلم صموئيل باتي الذي قطع رأسه، الجمعة الماضية، على يد شاب من أصل شيشاني، قرب باريس وفقاً لروسيا اليوم .
والسبب الذي أعلن قضائيا والمتداول من طرف الإعلام الفرنسي هو عرض المعلم على تلاميذه صور صحيفة "شارلي إيبدو" المسيئة لنبي الإسلام محمد، في إحدى مدارس ضاحيةليزيفلين قرب العاصمة باريس. واعتبر الادعاء العام الفرنسي جريمة قتله "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي"، واعتُقل إثرها 10 أشخاص يجري التحقيق معهم بشبهة تشكيل "مجموعة إجرامية إرهابية". ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجريمة عند زيارته مكان وقوعها بأنها "هجوم إرهابي إسلامي".
وجاءت موجة الغضب والاستنكار التي أثارها هذاالحدث يُنتظر أن يعبر عنها الفرنسيون بعد ظهر اليوم في مظاهرات ومسيرات وتجمعات في كل من باريس ونانت وستراسبورغ وليون وبوردو وتولوز ومرسيليا، على الأقل، بتأطير ومشاركة أحزاب سياسية ونقابات عمالية. وسيحضر عمال صحيفة "شارلي إيبدو" في هذه الاحتجاجات في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس.
وعلى صعيد أخر صرح قصر الإليزيه أن يوم الأربعاء المقبل سيكون يوما تكريميا وطنيا لروح المعلم صموئيل باتي، بالتنسيق مع أهله، وأضاف أن مجلس الدفاع سيجتمع في نهاية نهار اليوم.
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