بسبب قيود كورونا .. الجيش الإسرائيلي يعاني من مشاكل نفسية

تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في إسرائيل، ارتفع عدد الجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية بالجيش الإسرائيلي، من بينهم القادة الذين ينهارون تحت الضغط المفروض عليهم بسبب فيروس كورونا، وفقًا لموقع والا الإسرائيلي.
وأوضح مصدر بالهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قلق الجنود يتفاقم بسبب عدم الثقة في تجاوز أزمة كورونا، بالإضافةإلى صعوبة تواصل الجنود مع عائلتهم والمنع من مغادرة قواعدهم العسكرية.
وذكر موقع والا الإخباري أن القادة في قواعد التدريب يعانون أيضًا من التوتر والقلق، ففي إحدى الحالات، نفذ رقيب بالجيش الإسرائيلي إضرابًا احتجاجًا على عدم السماح له بالخروج من القاعدة والحصول على علاج طبي،وفي حالة أخرى، انفجر قائد أحد الفصائل بالبكاء أمام قادة آخرين بسبب الشعور بالإرهاق والضغط.
وأكد مصدر عسكرى بالجيش الإسرائيلي أن القلق بين الجنود يزداد بسبب التغييرات المتكررة والمستمرة للجداول الزمنية، بالإضافة إلى عدم التواصل مع الأهل وطول فترة الإقامة بالقاعدة العسكرية.
يشار إلى أن إسرائيل بدأت، اليوم الأحد، بتخفيف القيود المفروضة للحد من كورونا بعد شهر من الإغلاق الشامل، حيث فتحت رياض الأطفال والشواطئ والحدائق الوطنية مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة.
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