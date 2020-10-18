الشرطة في التشيك تعتقل 16شخصًا في تظاهرات ضد قيود كورونا

اعتقلت الشرطة التشيكية 16 شخصا لحيازتهم أسلحة، وألعاب نارية أثناء تظاهرات وقعت اليوم، الأحد، وشارك فيها المئات من مشجعي كرة القدم ورياضة هوكي الجليد ضد القيود التي فرضتها الحكومة للسيطرة على فيروس



وذكر راديو براغ الدولي أن مشجعين لنادي بانيك أوسترافا لكرة القدم كانوا قد بدأوا التظاهرات، قائلين إن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة غير منطقية وناتجة عن فشلها في الاستعداد للموجة الثانية من الفيروس.



وأضاف الراديو أنه تم نشر المئات من ضباط الشرطة في الشوارع للسيطرة على الاحتجاجات.

الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بساحة البلدة القديمة في العاصمة "براغ".وذكر راديو براغ الدولي أن مشجعين لنادي بانيك أوسترافا لكرة القدم كانوا قد بدأوا التظاهرات، قائلين إن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة غير منطقية وناتجة عن فشلها في الاستعداد للموجة الثانية من الفيروس.وأضاف الراديو أنه تم نشر المئات من ضباط الشرطة في الشوارع للسيطرة على الاحتجاجات.

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