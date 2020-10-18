- 1/2
- 2/2
الامارات واسرائيل
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقا يوم الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن جوريون الإسرائيلي ودبي وأبو ظبي.
وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.
كانت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية قالت مطلع سبتمبر الماضي إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.
أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.
ويأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضًا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيًا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاق لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيًا بين الإمارات وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.