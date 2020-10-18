جميلة الهوني تفضح برنامج المقالب” خلي بالك من فيفي”

أكدت الفنانة جميلة الهوني أن برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي عرض على قناة “إم بي سي 5″، خلال شهر رمضاني، تم بالاتفاق مع الفنانين، الذين تظاهروا بوقوعهم في المقلب، مقابل مبلغ مالي.

وبررت جميلة الهوني، أثناء حلولها ضيفة في برنامج في مواجهة بلال مرميد على قناة “ميدي 1 تيفي”، مشاركتها في البرنامج “المفبرك”، بغياب فرص العمل الكفيلة بثنيها عن البحث عن رزقها في مكان آخر.

وأشارت الهوني، في حديثها، إلى أنها تفضل أن يكون المسرح مصدر رزقها، لأنها تجد فيه متعة لا تضاهى، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ما جعلها “كتقلب على راسها في بلاصة أخرى”، حسب تعبيرها.

واستضاف برنامج “خلي بالك من فيفي”، في حلقات عرضت، خلال رمضان الماضي، على قناة “إم بي سي5″، فنانين مغاربة كثر، على الرغم من أن المشاركة في مثل هذا النوع من البرامج يعتبر كذبا على الجمهور.