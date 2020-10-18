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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية والان مع التفاصيل
الأحد 18 أكتوبر 2020
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاحد قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم إن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءً.
ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.
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