شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة والصلاة من داخل السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 18 أكتوبر 2020 أدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام اليوم مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بنسبة 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية وذلك وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، رفعت درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم الخِدْمات كافة بسرعة وإتقان.

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