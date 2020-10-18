شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين حادثة الطعن في باريس : "إرهاب وتطرف" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة الطعن الإرهابية التي قضى فيها مواطن فرنسي في إحدى ضواحي العاصمة باريس. وأكدت المنظمة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها، مهما كانت الأسباب والدوافع, وقدمت المنظمة العزاء لذوي الضحية.

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