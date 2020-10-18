النزاهة النيابية تعلن احالة ملفات فساد جديدة إلى هيئة النزاهة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن إحالة ملفات فساد جديدة تتعلق بعدد من الوزارات إلى هيئة النزاهة.



وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة أنجزت التحقيق في عشرات الملفات الجديدة وأحالتها إلى هيئة النزاهة، تتعلق بالأولمبية واتحاد الملاكمة وملفات أخرى في عدد من الوزارات من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية وأخرى تتعلق بالصناعات الهيدروليكية وملف آخر لأدوية سامراء".

وأضاف أن "بعض الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة بعد اكتمال التحقيق، وبعضها يحتاج وقتا طويلا، لذا يتم رفعها للنزاهة أو الادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية"، لافتا إلى أن "أكثر التقارير التي أحيلت تخص العقود".