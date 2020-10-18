الأردن يسجل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل الأردن، 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1520 إصابة جديدة.
وذكرت الحكومة الأردنية، أنه "بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية رصد الجائحة، إلى 345 حالة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 37573 حالة".
وسجلت 139 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات الأردنية المعتمدة، فضلا عن إجراء 20097 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1568502 فحصا.
وفي ظلّ استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، دعت وزارة الصحة الأردنية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وسجلت 139 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات الأردنية المعتمدة، فضلا عن إجراء 20097 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1568502 فحصا.
وفي ظلّ استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، دعت وزارة الصحة الأردنية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
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