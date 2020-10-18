



عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة أمس والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي: أبو غريب ——————5

ابو دشير ——————9

الاسكان ——————13

الاعلام ——————8

البياع ——————6

التاجي ——————25

الحرية ——————22

الــدورة -———-——43

الرحمانية ——————1

السيدية ——————6

الشالجية ——————4

الشرطة الرابعة ————6

الشعلة ——————12

الصالحية ——————3

الطارمية —————— 9

الطوبجي ——————2

العامرية ——————3

العطـيـفيـة -—————7

العلاوي ——————-2

الغزاليـة -—————13

القادسيـة —————-6

الكاظميـة —————20

المحمودية —————11

المنصور —————-19

المواصلات -————-7

اليوسفية —————2

اليـرموك ——-———23

حي الجامعة ————-18

حي الجهاد -————10

حي الخضراء -————4

حي العامل -————-3

مجمع الايادي —————1

جانب الرصافة -———18

محافظة ذي قار ———1

محافظة بابل -——2

محافظة ديالى -———2

محافطة واسط ———1

محافظة ميسان ———1 الــدورة -———-——43الرحمانية ——————1السيدية ——————6الشالجية ——————4الشرطة الرابعة ————6الشعلة ——————12الصالحية ——————3الطارمية —————— 9الطوبجي ——————2العامرية ——————3العطـيـفيـة -—————7العلاوي ——————-2الغزاليـة -—————13القادسيـة —————-6الكاظميـة —————20المحمودية —————11المنصور —————-19المواصلات -————-7اليوسفية —————2اليـرموك ——-———23حي الجامعة ————-18حي الجهاد -————10حي الخضراء -————4حي العامل -————-3مجمع الايادي —————1جانب الرصافة -———18محافظة ذي قار ———1محافظة بابل -——2محافظة ديالى -———2محافطة واسط ———1محافظة ميسان ———1 الشفاء:

806

الوفيات:

1



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كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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