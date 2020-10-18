دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يمثل أعلى ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 16 أكتوبر 10010 حالات، و10925 في 17 أكتوبر.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36543 حالة.
ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي كذلك ارتفاعا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 16 أكتوبر 55 حالة، وفي 17 أكتوبر 47.
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