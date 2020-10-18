الجزائر توقف أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية بمستغانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة مستغانم الجزائرية، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية، وأوقفت 56 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة.

وأوضحت مصادر أمنية أن العملية الأولى تمكنت من توقيف المشتبه به الرئيس في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ المحافظة ومعه 4 مهاجرين غير شرعيين.

كما أوقفت قوات الأمن الـ52 مهاجرًا غير الشرعيين الآخرين إثر إحباط أربع عمليات إبحار خلسة وكان بينهم 20 من جنسيات أجنبية.

يشار إلى أنه يكاد لا يمر يوم من دون أن تجهض فرق حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، أو تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، او الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نجاح شباب في الوصول إلى السواحل الإسبانية أو الإيطالية، ولا تزال الهجرة غير الشرعية مصدر قلق للحكومة الجزائرية.