البحرين: توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل اليوم يؤسس لتعاون ثنائي مثمر المزيد

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، الأحد، توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل يسهّم في ترسيخ أسس السلام بالمنطقة.

وأضاف الزياني على حسابه الرسمي على "تويتر": "توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل بعدد من المجالات اليوم يؤسس لتعاون ثنائي مثمر."

ووصف وزير الخارجية البحريني زيارة الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة المنامة بـ"التاريخية"، مُعتبرًا أنها خطوة لتفعيل إعلان السلام بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

ورحب الوزير الزياني بوزير الخزانة الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، لدى وصول طائرة "العال" الإسرائيلية التي انطلقت من تل أبيب وحطت في المنامة وتحمل رقم 973.





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وحطّت الطائرة الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بأنه "مؤثر جدا".

وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي".

وأضاف: "ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".





ويوقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.