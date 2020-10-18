سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020.. الجنيه ينتظر التعويم

قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، وسجلت العملة الخضراء نحو 260 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

كما استمر كالمعتاد سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة عند 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق "السوداء"، بعد أن كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطوات الحكومة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، والذي اتخذته منذ فترة طويلة ولم يطبق.

دعم دولي

وصادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة إجمالية بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان.

ويشمل الدعم المجاز، منحة "تخليص ما قبل المتأخرات" بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بجانب 200 مليون دولار من شركاء السودان تمت الموافقة عليها مسبقاً التي ستدار عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).

التنقيب عن الذهب

ووقع السودان، الجمعة، 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وبعد ما يقرب من 3 عقود، عادت الشركات الأمريكية للتعامل مع السودان.

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ووقعت الحكومة السودانية، الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقديم مساعدة في القطاع الصحي.

واستمر صعود التضخم في السودان، مع تواصل ارتفاع أسعار الأغذية، والمشروبات، والوقود، وتوسع السوق الموازية "السوداء" للدولار الأمريكي.

وقال جهاز الإحصاء السوداني، إن التضخم السنوي تسارع إلى 212.29% في سبتمبر/أيلول الماضي من 166.83% في أغسطس/ آب الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمواصلات.

سعر اليورو والإسترليني

وفي البنوك استقر سعر اليورو عند 64.66 جنيه للشراء و 64.98 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 71.61 جنيه للشراء و71.97 جنيه للبيع.

بينما في السوق السوداء ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 300 جنيه ومتوسط سعر صرف الإسترليني إلى 325 جنيها.

سعر الريال والدرهم

وفي البنوك استقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و 14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.50 جنيها للشراء و 180.40 جنيه للبيع في البنوك.

بينما قفز في السوق السوداء سعر الريال السعودي إلى 68 جنيها، والدرهم الإماراتي عند 71 جنيها، فيما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي إلي 700 جنيها.