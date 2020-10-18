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الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاحد قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم إن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءً.

 

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

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