شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء المرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة والصلاة من داخل السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام اليوم مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بنسبة 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية وذلك وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، رفعت درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم الخِدْمات كافة بسرعة وإتقان.

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