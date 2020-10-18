طاولات الطعام فارغة في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز إيران الإحصائي عن ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 % في نهاية صيف هذا العام.

ونقلت شبكة «رووداو» الكردية العراقية، أن الإيرانيين صاروا غير قادرين على شراء الضروريات اليومية، مع استمرار ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، والكفاح من أجل الحصول على لقمة العيش اليومية، وعصف أزمة فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط والعقوبات الأمريكية الصارمة على قطاعي الطاقة والبنوك فد.

وقالت صاحبة متجر، تدعى منى قادري «طاولات الطعام فارغة، جاءني أحد الزبائن وطلب بيضا مقابل 2000 تومان فقط (0.06 دولار)».. وفقا لقناة «الحرة».

وأضافت «لم أتمكن من إخباره أنني أشتري كيلوجراما واحدا من البيض مقابل 19000 تومان (0.64 دولار)، وأن أمواله لا يمكنها سوى شراء بيضة واحدة، أعرف أنه من أسرة مكونة من أربعة أفراد».

كما أشارت شبكة «رووداو» إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، وتعادل علبة السمن التي تزن 17 كجم 400 ألف تومان (13 دولارا)، ولا يمكن حتى العثور عليها.

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يذكر أن التضخم بلغ 27% في يوليو الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية في إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 34% على مدار العام، ومنذ الأول من يناير الحالي، تراجعت قيمة الريال الإيراني 70% مقابل الدولار.

وتكثف الولايات المتحدة الضغط على طهران بفرض عقوبات جديدة عليها، كان آخرها في الثامن من أكتوبر الحالي، بهدف تخلي إيران عن برنامجها النووي والباليستي، وتوقفها عن تهديد الأمن الإقليمي، عبر إمدادها المادي والعسكري لميليشيات في المنطقة.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية.