شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فرج الدري يوجه الشكر للرئيس: أعادني مرفوع القامة للقاعة التى أنتمى إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ عن سعادته باختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، مضيفا أنه يريد أن يقدم 4 رسائل أمام أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف الدري - في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم الأحد أن الرسالة الأولى أنه عمل أمينا عاما بمجلسي النواب والشورى لمدة 25 عاما، مشيدا باختيار المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ، وانتخاب الوكيلين الجليلين بهاء أبو شقة وفيبي فوزي.

وتابع الدري أن الرسالة الثانية إلى الزملاء في القاعة المجاورة "في إشارة إلى مجلس النواب" موجها الشكر لائتلاف دعم مصر بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي على الجهد الذي بذلوه لعودة الغرفة الثانية بالبرلمان مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية، وعلى الجهد المخلص المبذول من الأمانة العامة لمجلس النواب.

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وأشار فرج الدري إلى أن الرسالة الثالثة وجها لحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومة الإنقاذ وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وإلى جيش مصر الأبيض من الأطباء وإلى صحافة مصر والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، ستظل مصر بكم آمنة ومطمئنة.

وقال الدري إن الرسالة الرابعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لا تسعني الكلمات أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لإعادتي إلى القاعة مرفوع القامة لأشرف بانتمائي لهذه القاعة، وأكون عند حسن ظنك، حفظ الله بكم مصر والعروبة"

وتقدم المستشار فرج الدري باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ بتعيين المستشار محمود إسماعيل بمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ نظرا لما يتمتع به من علم غزير وخلق رفيع.