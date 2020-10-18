شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: "الشيوخ" جاء باستحقاق دستورى للتعبير عن الإرادة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لمجلس الشيوخ أعضاء ورئيسا على ثقة شعب مصر فيهم ليكون صوتا لهم فى كل ما يهمهم من قضايا، وأن يكون المتحدث باسم هذا الشعب الذى تحمل الكثير والذى يحظى بعلاقة متينة وقوية بقيادته لا ينفصل عراها، جاء ذلك خلال كلمة وزير شئون المجالس النيابية اليوم أمام مجلس الشيوخ عقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ولتحقيق التناغم مع مجلس النواب من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

ونقل فؤاد عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى تهانيه لأعضاء مجلس الشيوخ، وحرص الحكومة على تقديم يد العون وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمة المجلس، ليكون صوتا آخر للشعب الذى تحمل الكثير وأثبت علاقته المتينة بقيادته فى حقبة زمنية تتسم بالبناء والتنمية فى كافة الميادين.

وأعرب فؤاد عن التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تقدم للذود عن وطنه وأخذ على عاتقه أن يصل به إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الحكم الرشيد، وقال وزير شئون المجالس النيابية هذا الشعب له أمانى تعمل مؤسسات الدولة على تحقيقها، لافتا إلى أننا نعيش حقبة زمنية تتسم بالإعمار فى كل الميادين فلا يمر يوم إلا ونفتتح مشروعات يعجز المشاهد عن ملاحقتها وترفع من سقف التحديات والطموح.

وأضاف: "هذا المجلس جاء باستحقاق دستورى بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية باستحداث غرفة نيابية ثانية لإثراء المشاركة السياسية وتحقيق التناغم مع مجلس النواب بما يحقق آمال المواطنين ويكون المجلس بما يضم من شيوخ الامة له دور فعال فى كل الملفات".