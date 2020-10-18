شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يؤكد وجود تنوع كبير في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ إجرائية لأداء الأعضاء اليمين الدستورية، وشهدت الجلسة الأولى فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن هناك تنوعا كبيرا في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأدى الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ. وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

ويعقب ذلك مرحلة مهمة في حياة عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، على أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.