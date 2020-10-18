شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على تفويض هيئة المكتب اختيار أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على تشكيل لجنة خاصة يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مع تفويض هيئة المكتب فى اختيار أعضائها على أن تعرض على المجلس فى أول جلسة تالية، محددا شهرا أمام اللجنة للانتهاء من أعمالها.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم، إن الأمانة العامة للمجلس أعدت مقترحا بمشروع للائحة أراها جديرة فى البناء عليها بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين من الأمانة.

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يشار إلى أن القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ أفاد فى مادته الخامسة من مواد الإصدار، بسريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويأتى انعقاد الجلسة الافتتاحية اليوم الأحد، فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.