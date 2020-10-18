شكرا لقرائتكم خبر عن فيبى فوزى: انتخابى وكيلا لمجلس الشيوخ انتصار للمرأة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيبى فوزى جرجس، عقب انتخابها وكيلا لمجلس الشيوخ، في كلمة أمام المجلس، إن انتخاب امرأة وكيلا لمجلس الشيوخ هو انتصار للمرأة المصرية وتأكيدا على جدارة هذه المرأة أن تتبوأ كافة المواقع التشريعية والقيادية.

Advertisements

وأضافت فيبى جرجس، أنها توجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى هيأ المناخ الملائم لمثل هذا الحدث وكان دعمه المخلص والدؤوب للمرأة المصرية دافعا لها لكى تتبوأ كافة المواقع وتعمل بإصرار، وتابعت: "تحية لزملائى الذين شرفونى بهذا التكليف وهو دعم وانتصار للمرأة وتأكيدا على أنها تستطيع أن تتبوأ مواقع قيادية".

وأشارت إلى أن العمل في المجلس الجديد مشاركة بين جميع الأحزاب، متابعة: "فأنا أنتمى لحزب الشعب الجمهوري، وها هو يحصل على أحد مقعدى الوكالة، وهذه من مكتسبات ثورة 30 يونيو وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة والتمثيل لكل الفئات والأطياف، وفى القلب منها المرأة والشباب وذوى الهمم، فأنا امرأة قبطية انتمى إلى دائرة انتخابية من خارج القاهرة وانتمى لحزب سياسي، فالحقيقة انتخابى وكيلا لمجلس الشيوخ بهذه الصفات له أمر جيد ويدعو للفخر بدولتنا الرائدة بقيادة رئيسنا المحبوب وأتوقع فصل تشريعى رائع بما يشمله المجلس من كوكبة رائعة من قامات علمية وسياسية واقتصادية وجميع المجالات".